Во время бегства из Херсона оккупанты заминировали даже детские игрушки.

В Херсоне вражеские боеприпасы обнаружили в детских игрушках и между футбольными мячами.

Во время отступления из Херсона российские оккупанты оставляли заминированными даже детские игрушки.

Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы МВД Ростислав Смирнов, пишет Укринформ.

“В настоящее время основной упор идет на разминирование. Масштабы заминирования там очень велики. Я постоянно получаю фотоотчеты (об обнаруженных боеприпасах – ред.) – в детских игрушках, между двумя футбольными мячами была расположена мина и т.п.”, — отметил он.

Чиновник отметил, что на освобожденных территориях Херсонщины спасатели обезвредили уже более 5 тысяч взрывоопасных предметов.

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Заминирование и обстрелы Херсона

ВСУ освободили Бериславский район Херсонщины. Но практически все объекты критической инфраструктуры заминированы и. Взрывоопасные предметы оккупанты оставили в медицинских учреждениях, жилых домах и лесных полосах. В Бериславе русские войска взорвали высоковольтные линии электропередач, разрушены около полутора километров опор и линий.

Напомним, что российские военные в четверг, 24 ноября, массово обстреляли жилые районы Херсона. Число погибших возросло до 7 человек, еще 21 человек получил травмы.

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