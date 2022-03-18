Во время боев за Чернигов украинские защитники обнаружили обломки горшков XVIII века и передали в музей

Во время боев за Чернигов украинские защитники обнаружили обломки горшков XVIII века и передали в музей

Воины передали находку музею.

Во время боев за Чернигов украинские защитники обнаружили обломки горшков XVIII века и передали их в местный музей.

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Об этом сообщил директор Черниговского исторического музея им. В.В. Тарновского Сергей Лаевский.

"Чернигов — город с удивительной и давней историей, свидетельства которой случаются повсюду. Несколько дней назад воины одного из подразделений, защищающих Чернигов, во время оборонительных боев нашли обломки горшков XVIII века. Тщательно собрали и передали в музей. Это бы невероятно! 'Мы бьемся за нашу жизнь, за возможность жить на своей земле так, как мы хотим жить, за нашу историю. Эта история и в дальнейшем будет тщательно сохранена", — написал Лаевский.

Напомним, за пределами села Беленькое Белгород-Днестровского района была обнаружена авиационная бомба ОФАБ – 500, которую сбросила российская авиация.

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