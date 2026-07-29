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Во время боевого вылета из F-16 произошла нештатная ситуация: что случилось
Воздушные Силы ВСУ потеряли связь с F-16. Летчик катапультировался и жив.
Истребитель F-16 Воздушных Сил ВСУ во время перехвата вражеских воздушных целей попал в нештатную ситуацию, в результате чего пилот был вынужден катапультироваться.
Об этом сообщили 29 июля в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины.
Аварийное катапультирование пилота F-16 — официальное заявление Воздушных Сил
По официальной информации ведомства, 29 июля 2026 года с истребителем F-16 была потеряна связь по одному из направлений фронта. В этот момент пилот выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника.
По предварительным данным, на борту воздушного судна произошла нештатная ситуация, заставившая летчика срочно катапультироваться.
«В настоящее время пилот в полной безопасности, он успешно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение для обследования и диагностики», — отмечают в военном ведомстве.
В Воздушных Силах также добавили, что в результате падения истребителя жертв среди гражданского населения и разрушений на земле не зафиксировано. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и эксперты, устанавливающие все причины и обстоятельства инцидента.
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