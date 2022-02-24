Во время чрезвычайного положения депутаты Рады поедут в регионы для общения с народом — Зеленский

Во время чрезвычайного положения депутаты Рады поедут в регионы для общения с народом — Зеленский

Народные избранники будут поддерживать украинцев в своих округах.

После того, как в четверг, 24 февраля, в Украине будет введено чрезвычайное положение, депутаты Верховной Рады поедут в свои избирательные округа для общения с украинцами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время срочного обращения в ночь на 24 февраля.

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"Завтра все депутаты Рады поедут в регионы поддерживать наших людей", – заявил глава государства.

Напомним, в среду, 23 февраля, администрация президента США Джо Байдена сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что по оценкам разведки, Россия готовится совершить полномасштабное вторжение в течение ближайших 48 часов.

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