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Во время движения загорелся пригородный поезд: пассажиров эвакуировали машинисты (фото)
Пожар в локомотиве дизель-поезда на Закарпатье не повлиял на работу железнодорожного сообщения в регионе.
В поселке Солотвино Тячевского района Закарпатской области во время движения загорелся локомотив пригородного дизель-поезда, курсирующего по маршруту Солотвино — Королево.
Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.
По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило около полудня 27 июня. На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС из Тячева, поселка Великий Бычков и Центра безопасности граждан Солотвинской территориальной общины.
Пожарные локализовали возгорание в 12:32 на площади 25 квадратных метров, а уже в 13:12 полностью потушили пожар.
Еще до прибытия спасателей машинисты эвакуировали четырех пассажиров, находившихся в вагонах поезда. В результате инцидента никто не пострадал.
В ГСЧС также подчеркнули, что пожар не повлиял на работу железнодорожного сообщения в регионе.
«Пожар не повлиял на расписание движения поездов, поэтому задержек у других поездов нет», — сообщили в ведомстве.
Причины возгорания локомотива выясняются.
Напомним, недавно в Польше столкнулись два пассажирских поезда. В результате аварии пострадали не менее 11 человек, трое из которых были госпитализированы.