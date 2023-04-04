Во время игры пуля застряла в сердце: в Одессе заряженная винтовка выстрелила в грудь 7-летнему мальчику

По состоянию на сегодняшний день мальчик себя чувствует лучше и находится в послеоперационном периоде.

В Одессе врачи кардиохирурги из сердца 7-летнего мальчика достали пулю, который он получил во время игры с винтовкой.

Об этом сообщает Одесская облгосадминистрация.

"1 апреля в медицинское учреждение был госпитализирован 7-летний ребенок с травмой сердца от шарового ранения. В больнице отметили, что игра двух братьев 7-ми и 8-ми лет винтовкой, которая, как потом выяснилось, была заряжена, закончилась ранением левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочка сердца", — говорится в сообщении.

Директор Одесской областной детской клинической больницы Павел Георгиев рассказал, что благодаря своевременной госпитализации ребенка и успешной проведенной операции мальчика удалось спасти.

"Ребенок родился в "рубашке", потому что, к счастью, мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу и переведен в наше учреждение, где был прооперирован в ургентном порядке нашими кардиохирургами — заведующим отделением сердечно-сосудистой хирургии Владимиром Бузовским и Александром Гоцуляком. Они выполнили оперативное вмешательство на сердце и спасли ребенка", – рассказал Георгиев.

По состоянию на сегодняшний день мальчик себя чувствует лучше и находится в послеоперационном периоде.

ФОТО: Одесская областная государственная администрация

ФОТО: Одесская областная государственная администрация

Напомним, в Днепре вечером 30 марта скончался 4-летний мальчик. Приехавшие на вызов медики скорой констатировали смерть ребенка. В прокуратуре сообщили, что причиной смерти ребенка стали ушибы сожителя матери.

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