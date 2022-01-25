Во время инцидента с нардепом в Одесском горсовете пострадали 10 человек: двое госпитализированы

Во время инцидента с нардепом в Одесском горсовете пострадали 10 человек: двое госпитализированы

Среди пострадавших в столкновении – 80-летний академик.

Из-за столкновения, которое во вторник, 25 января,устроили в Одесском городском совете народный депутат Украины Артем Дмитрук и молодые люди, представившиеся его помощниками, возбуждено уголовное производство. Пострадали 10 человек.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте городского совета.

Об инциденте, который произошел в зале заседаний во время работы земельной комиссии, уже проинформированы Национальная полиция Украины, Офис генерального прокурора и Верховная Рада Украины.

В полиции произошедшее квалифицировали как хулиганство и открыли производство по части 3 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

“Во время инцидента, по предварительным данным, пострадали около 10 человек, два человека госпитализированы с диагнозами “перелом челюсти” и “закрытая черепно-мозговая травма”. Среди пострадавших также 80-летний академик Украинской академии наук Колин Вячеслав Михайлович", — сообщили в городском совете Одессы.

Окончательное количество пострадавших будет установлено правоохранительными органами, ведущими следственные действия.

После стычки народный депутат Дмитрук заявил, что пришел на заседание комиссии, чтобы бороться с земельным дерибаном. Но на входе муниципальная охрана не пустила его и соратников. Из-за этого начался спор, переросший в драку.

Напомним, ранее в Бердянске посреди дороги подрались два депутата — городской и районный советы.

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