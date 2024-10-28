Во время комендантского часа можно будет вызвать такси: подробности, где и когда это будет возможно

Во Львове стартует пилотный проект, который позволит вызвать такси через сервисы Bolt и Uklon во время комендантского часа.

Об этом сообщил руководитель аппарата Львовской ОВ Тарас Грень, пишет Zaxid.net.

По его словам, для передвижения ночью необходим будет пропуск, который можно получить в комендатуре. Водители сервисов такси, которые будут работать в ночное время, должны иметь обновленные военно-учетные документы.

Он рассказал, что касается пассажиров, то пропуск от них не потребуется, поскольку преимущественно такси в комендантский час пользуются те, кто едет на или с железнодорожного вокзала, а передвижение по городу происходит только в крайней необходимости.

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил: «В промежуток с 12 часов ночи до 5 утра, во время комендантского часа, во Львов прибывает около 20-30 поездов. Это фактически то количество людей, которое потенциально нуждается в том или ином передвижении в ночное время при условии соблюдения всех норм. Чтобы это передвижение было безопасно и по адекватным ценам, а также, чтобы оно было прозрачным, в сотрудничестве с компаниями Bolt и Uklon на этой неделе мы запустим этот сервис».

Комендантское время в Украине в 2024 году установлено следующим образом:

В Киеве и Киевской области, Львове и Львовской области, Одессе и Одесской области – с 00:00 до 05:00.

В Харькове и Харьковской области — с 23:00 до 05:00.

В Днепре и Днепропетровской области – с 00:00 до 05:00 (в Никопольском районе – с 23:00 до 04:00, в Синельниковском районе – с 22:00 до 05:00).

В Виннице, Луцке, Житомире, Ивано-Франковске, Кропивницком, Ровно, Тернополе, Хмельницком — с 00:00 до 05:00.

В Запорожье и Запорожском районе – с 23:00 до 05:00 (в других населенных пунктах Запорожской области – с 21:00 до 05:00).

В Николаеве и Николаевской области – с 00:00 до 05:00 (в Очакове – с 23:00 до 05:00).

В Полтаве, Черкассах, Чернигове — с 00:00 до 04:00.

В Сумах — с 23:00 до 05:00.

В Херсоне и Херсонской области — с 20:00 до 06:00.

В Донецкой и Луганской областях — с 21:00 до 05:00.

Напомним, комендантское время в Ужгороде и Закарпатской области отсутствует.

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