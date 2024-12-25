Во время массированного обстрела вражеская ракета залетела в Молдову - Воздушные силы

Ракета залетела в воздушное пространство Украины через Молдову.

Во время массированных ракетных обстрелов одна из российских ракет залетела на территорию соседней Молдовы.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В сообщении указывается, что вражеская ракета улетела в сторону Черновцов с территории Молдовы.

"КР в направлении Черновцов с территории Молдовы", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, связанная с угрозой пусков ракет "Калибр" и Х101 с бортов стратегической авиации Ту-95мс.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине вводятся графики отключений света в связи с массированной ракетной атакой россиян на энергосистему.

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