Во время массированной атаки РФ повредила железную дорогу: задерживается ряд поездов по всей Украине (список)

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Из-за массированной атаки России задерживаются поезда по всей Украине. Задержка рейсов составляет несколько часов.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

По данным прессслужбы, в результате удара россиян повреждена инфраструктура железной дороги.

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«По причине повреждения инфраструктуры, а также из-за необходимости остановок для эвакуации пассажиров, ряд поездов движется с задержкой. В то же время движение поездов дальнего сообщения между городами сохранено, в частности поезда курсируют в Днепр и обратно», — говорится в сообщении.

Какие поезда задерживаются: список

Наибольшее отклонение от графика фиксируется в:

53/54 Одесса-Днепр +3.50 часов

75/76 Кривой Рог-Киев +3.30 часов

21/22 Харьков-Львов +3.30 часов

65/66 Киев-Сумы +3.30 часов

7/8 Одесса-Харьков +3 часа

39/40 Запорожье-Солотвино +3.40 часа

45/46 Харьков-Ужгород +3.30 часа

21/22 Львов-Харьков +3.15 часа

«Следить за опозданием вашего рейса можно на сайте uz-vezemo. Однако важно отметить, что время задержки может измениться. Так что внимательно следите за объявлениями на вокзалах и на борту», — добавили в ведомстве.

Железнодорожники работают над устранением повреждений. Чтобы разгрузить графики и доставить паажиров в пункты назначения как можно быстрее, используют:

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вспомогательные локомотивы,

адаптируют маршруты.

Атака РФ по Украине — последние новости

В ночь на 14 июня российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. По данным Воздушных сил, Россия выпустила ударные БПЛА, ракеты воздушного, наземного базирования разных типов. Это Искандер-М/С-400, Х-101/Искандер-К, 3М22 «Циркон», «Shahed», «Гербера», Италмас, баражирующих боеприпасов «Бандероль», дронов-имитаторов типа «Пародия».

Основной удар был по Киеву. По последним данным от властей, количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 30 человек, среди раненых — двое детей 5 и 6 лет.

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