Во время массовых обысков на Волыни разоблачили преступную группу, которая переправляла через Польшу в ОАЭ янтарь

Во время массовых обысков на Волыни разоблачили преступную группу, которая переправляла через Польшу в ОАЭ янтарь

Правоохранители изъяли 300 килограммов янтаря и оборудование на один миллион гривен.

Правоохранители разоблачили на Волыни деятельность преступной группы как минимум с 10 человек, которые организовали незаконные переработку и экспорт янтаря в Объединенные Арабские Эмираты.

В пятницу, 23 июля, было одновременно проведено 16 обысков — в трех подпольных цехах по обработке янтаря в Ковеле и Луцке, транспортных средствах и дома в причастных к схеме людей — с Волынской и Ровенской областей. Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Во время обысков было изъято 300 кг драгоценных камней и оборудование почти на 1 млн грн.

"В помещениях обнаружено и изъято около 300 кг обработанного и необработанного янтаря различной фракции, готовые изделия из камня, станки для ручной обработки и переработки, дополнительное оборудование, кроме этого, пистолет и денежные средства. Ориентировочная стоимость изъятого оборудования и драгоценных камней составляет около миллиона гривен", — отметили в полиции.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Незаконную схему организовал 34-летний житель Ковеля. Янтарь добывали на территории Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

"Он (житель Ковеля — ред.) обеспечивал финансирование преступной деятельности, проводил сбор и выплату денежных средств, а также определял размер вознаграждения каждому участнику группы. Кроме организатора, к незаконной деятельности причастны еще девять человек. Все они жители Волынской и Ровенской областей. Злоумышленники покупали камни и осуществляли их переработку в оборудованных цехах. Готовые изделия, вне таможенного контроля, переправляли в Республику Польша, оттуда "товар" попадал в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где его и продавали. Денежные средства, полученные незаконным путем, фигуранты самостоятельно перевозили в Украину", — рассказали в полиции.

ГУ Нацполиции в Волынской области

Правоохранители начали уголовное производство. Всем участникам преступной группы объявят о подозрении по ч. 2 ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия. Также решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и проведение необходимых экспертиз.

ГУ Нацполиции в Волынской области

ГУ Нацполиции в Волынской области

ГУ Нацполиции в Волынской области

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