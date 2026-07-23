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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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1350
Время на прочтение
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Во время мобилизации 61-летнего мужчину приковали к автомобилю: что заявил Лубинец

Представительница омбудсмена в Хмельницкой области уже направила обращение в Территориальное управление ГБР и зональный отдел ВСП по поводу физического насилия во время мобилизации.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Инцидент с ТЦК в Хмельницкой области

Инцидент с ТЦК в Хмельницкой области / © скриншот с видео

Омбудсмен взял под личный контроль инцидент в Хмельницкой области, где в ходе мобилизационных мероприятий 61-летнего мужчину пристегнули наручниками к автомобилю и применили к нему физическую силу.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам омбудсмена, громкий случай произошел в поселке Лехновка в Хмельницкой области.

В социальных сетях и местных СМИ распространяется информация о том, что во время мобилизационных мероприятий 61-летнего мужчину якобы приковали наручниками к автомобилю, применили к нему физическую силу и газовый баллончик. Об инциденте сообщил сын мужчины, который проходит службу в Вооруженных силах Украины.

«Моя представительница в Хмельницкой области Оксана Кизаева поговорила по телефону с мужчиной, он рассказал, что сам обратился к врачу, поскольку получил телесные повреждения. Они с ним на связи. Я взял дело под личный контроль», — отметил Лубинец.

По его словам, представительница омбудсмена уже направила обращение в Территориальное управление ГБР в Хмельницком и в Хмельницкий зональный отдел Военной службы правопорядка с просьбой провести проверку изложенных фактов.

Кроме того, представитель омбудсмена в системе органов сектора безопасности и обороны Юрий Ковбаса направил официальные запросы в Министерство обороны Украины, Генеральный штаб ВСУ и Главное управление Военной службы правопорядка.

Лубинец также сообщил, что в Главное управление ВСП при ВСУ было направлено требование провести служебную проверку в связи с возможным превышением служебных полномочий должностными лицами ТЦК и СП. В случае выявления признаков административного или уголовного правонарушения должны быть приняты предусмотренные законом процессуальные меры.

Омбудсмен подчеркнул, что каждый подобный резонансный случай в ходе мобилизационных мероприятий усиливает общественный спрос на прозрачность и законность.

«Каждый новый инцидент лишь усиливает общественный спрос на прозрачность, законность и эффективный контроль. Доверие к мобилизационным мерам необходимо восстановить немедленно», — подчеркнул он.

В то же время Лубинец заявил о необходимости отказаться от практик, которые, по его словам, сложились при предыдущем руководстве Министерства обороны, и подчеркнул, что каждый подобный случай должен получить надлежащую правовую оценку.

«Защита государства является безусловным приоритетом. Однако она не может осуществляться ценой нарушения Конституции, законов Украины или прав человека. Именно соблюдение законности и уважение к человеческому достоинству отличают правовое государство даже в самые сложные времена», — резюмировал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Напомним, что Офис омбудсмена инициировал расследование инцидента в Ивано-Франковске, где в ходе мобилизационных мероприятий мужчина получил переломы руки и ноги.

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Дата публикации
Количество просмотров
1350
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