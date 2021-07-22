Во время наводнения спасла 4 детей: Зеленский наградил 12-летнюю девочку из Закарпатья

Во время наводнения спасла 4 детей: Зеленский наградил 12-летнюю девочку из Закарпатья

Девочку наградили медалью "За спасенную жизнь".

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 12-летнюю Татьяну Тулайдан, которая во время наводнения спасла своего брата и еще 3 соседских детей.

Об этом сообщили на сайте президента Украины.

12-летнюю ученицу 7 класса Ясинянской общеобразовательной средней школы № 1 I-III ступеней наградили медалью "За спасенную жизнь". Соответствующий указ президент подписал 21 июля.

Напомним, во время наводнения, возникшего из-за сильных дождей, в поселке Ясиня 12-летняя Татьяна сумела очень быстро сориентироваться, выключила электричество в доме и провела детей на второй этаж. Взвешенные действия и быстрая реакция девочки в результате спасла всем жизнь, ведь водяное цунами прибыло настолько быстро и неожиданно, что растеряться в такой ситуации могли бы и взрослые.

"Я немного испугалась, но сестра и брат Юрчик испугались больше. Они плакали и хотели, чтобы мама быстрее пришла, а я их успокаивала", — рассказывает 12-летняя Татьяна.

Также глава Закарпатья Андрей Полосков обратился к ГСЧС Украины с просьбой номинировать 12-летнюю Татьяну Тулайдан на соискание премии "Герой-спасатель года".

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