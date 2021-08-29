Во время нелегального дрифту в Одессе пострадал экстремал, который катался на багажнике (видео)

Есть у нас в Одессе недостроенная дорога "Север-Юг» (не путать с трамваем "Север-Юг"), которая должна была пройти по Балковской, а оттуда через частный сектор выйти на улицу Рихтера (бывшая Щорса). Заканчивается эта дорога 9-полосным участком перед железнодорожнным переездом. Дальше мэрия собиралась выкупа целую улицу домов на улице туристской, снести их и проложить дорогу. Но в итоги всё заканчивается переездом. И вряд ли в обозрима будущем этот план реализуют. Таким образом у нас возник совершенно бессмысленный на данный момент участок дороги. Но смысл у него нашелся — там устраивают ночные уличные гонки и дрифт. Что очень НЕ нравится Местным жителям, Которые, оказывается, хотят спать в тишине. В прошлом году во время выборов эта тема была актуальной и мэрия физически не дала им там проводит мероприятия — пригнала технику, которой заблокировали заезд на три центральные "бессмысленный" полосы, где и ездили ночные гонщики. И вот на вчерашний день, 28 августа, они решили попробовать возобновить мероприятия. Поскольку я продолжаю общаться с жителями этого района, то я донёс их позиции в главы патрульной полиции в Одесской области, общался с двумя вице-мэрамы. Кроме того общался с самыми Устроители этого мероприятия. Я не против автомобильных гонок и дрифта при условиях, что эти мероприятия проводятся цивилизовано — то есть безопасно и в дали от жилых районов. В конце концов, перекрывают же у нас иногда улицы для марафонов или велогонок. Если бы где-то в промышленных районах города или за городом был построен хороший гоночный трек, то город от этого выиграл бы. На встрече с организаторами мероприятия они говорили, что во-первых, не имеют никакого отношения к дрифту, их интересуют только гонки. Во-вторых, проводит гонки на неиспользуемое дорогое в 6 км они не могут, потому что эта дорога вроде бы частично незаконно приватизирована. Но почему-то другие организации спокойно проводят там мероприятия — например, 12-го сентября там будет 4-ый этап чемпионата по дрифту. То, что произошло вчера, сложно назвать цивилизованным. Это было НЕ безопасно, шумно. Мероприятие закончилось в 23:00 салютом, хотя по закону в Украине все громкие мероприятия нужно заканчивать до 22:00. В мероприятия Не было поддержки Мэри. Мэр города НЕ издавал распоряжения о перекрытии городской дороги. Да, она хоть и бессмысленная, но всё-таки находится коммунальной собственности и распоряжается ею мэрия. Полиция НЕ обеспечил безопасность мероприятия, тишину для местных жителей. Я понимаю, что измерять уровень шума непросто, нужны сертифицированные устройства, эксперты. Но участники мероприятия банально нарушал ПДД. Местные жители все вечер звонили в полицию, но реакции НЕ последовало. В таком виде и в этом месте проводит такие мероприятия недопустимо. А "бессмысленный" участок дороги предлагаю физически перекрыть блоками.