Во время незаконного пересечения границы погиб мужчина: подробности

В Одесской области при попытке незаконного пересечения границы погиб гражданин Украины. Этот инцидент произошел, когда пограничный патруль обнаружил группу двигавшихся в сторону государственного рубежа лиц.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Когда неизвестные не отреагировали на требование остановиться, пограничники были вынуждены произвести упреждающие выстрелы. В результате преследования одного из нарушителей задержали непосредственно в момент преодоления инженерного ограждения.

«Еще одно лицо пограничный наряд обнаружил без признаков жизни. У мужчины было пулевое ранение. О данной ситуации сразу уведомлены правоохранительные органы, в частности, Нацполиция и ДБР, сотрудники которых прибыли на место для выяснения обстоятельств. Сейчас продолжаются безотлагательные следственные действия», — отметили в ГНСУ.

Государственная пограничная служба Украины начала собственное служебное расследование и оказывает полное содействие следователям для выяснения деталей. Действия пограничного наряда также будут тщательно изучены.

Напомним, С начала полномасштабного вторжения украинские пограничники поймали около 43 тысяч мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу и покинуть пределы Украины. Кроме того, более 4 тысяч военнообязанных мужчин из этого числа пытались уехать с помощью фиктивных документов.

В Украине планируется усилить ответственность за незаконное пересечение границы во время войны. В случае принятия соответствующего законопроекта, нарушителей будут сажать в тюрьму и штрафовать на 170 тысяч гривен.