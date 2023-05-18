Во время ночного ракетного удара россияне попали в объект энергетической инфраструктуры: что известно

В ночь на четверг, 18 мая, во время массированной ракетной атаки армия Российской Федерации попала в объекты энергетической инфраструктуры. В частности, отключились воздушные линии электропередачи в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дроновый удар по всей территории страны. Есть попадание и повреждение объектов энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ночного массированного обстрела в Хмельницкой обесточены три населенных пункта. По состоянию на утро без света осталось 1,7 тыс. потребителей.

Также в Минэнерго сообщили, что в результате последнего массированного обстрела обесточены два населенных пункта в Запорожской области и три — в Николаевской. Кроме того, в Донецкой области также отключились несколько воздушных линий. Без электричества осталось пять населенных пунктов — это более 20 тысяч абонентов. Среди объектов, где исчез свет, шахта.

В результате предварительных обстрелов без света остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

"Энергетики продолжают возобновлять электроснабжение там, где это позволяет ситуация безопасность", — подчеркивают в министерстве.

Как сообщалось, утром 18 мая во время воздушной тревоги российские кафиры нанесли удар по Хмельницкой области. Есть попадание по объекту инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших в результате атаки нет.

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