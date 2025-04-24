Во время ночной атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия

Укрзализныця / © Associated Press

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Ночью против 24 апреля в результате российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура в разных регионах Украины. Два работника получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что Житомир получил ранение проводник, а в Киеве - машинист. Состояние обоих работников удовлетворительное.

Кроме того, в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технический путь и административные и технические здания железной дороги.

Как сообщалось, армия РФ вывела ракетоносители к Черному и Средиземному морям. В Азовском море российские суда отсутствуют.

Дата публикации 09:36, 24.04.25 Количество просмотров 50 Киев пережил массированную атаку: возле метро Лукьяновка снова побили МакДоналдс