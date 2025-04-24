- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 9406
- Время на прочтение
- 1 мин
Во время ночной атаки россияне повредили украинскую железную дорогу: какие последствия
Ранения получили два работника железной дороги.
Ночью против 24 апреля в результате российских обстрелов была повреждена железнодорожная инфраструктура в разных регионах Украины. Два работника получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Железнодорожная инфраструктура этой ночью снова находилась под вражеским обстрелом. В результате комбинированной атаки врага по Украине были ранены два железнодорожника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Житомир получил ранение проводник, а в Киеве - машинист. Состояние обоих работников удовлетворительное.
Кроме того, в Киеве и Харьковской области в результате обстрела повреждены технический путь и административные и технические здания железной дороги.
Как сообщалось, армия РФ вывела ракетоносители к Черному и Средиземному морям. В Азовском море российские суда отсутствуют.