Во время новогодних праздников медики просят вызывать "скорую" только в экстренных случаях: в каких именно

Медики подчеркивают, что пока они тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем.
Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) напомнила, что экстренная медицинская помощь работает круглосуточно, а в новогодние праздники – в особо усиленном режиме. Поэтому вызывать скорую следует только в случае серьезной угрозы жизни или здоровью человека.
Об этом пресс-служба НСЗУ написала в своем Facebook.
"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. В "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно. Ведь, к сожалению, невзгоды случаются независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни. Никуда не исчезают и вызовы к людям с подозрением на инсульты и инфаркты", — говорится в сообщении.
Вместе с этим, в НСЗУ отмечают, что в 103 следует звонить только тогда, когда существует серьезная угроза жизни и здоровью.
"Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем", — подчеркнули медики.
Так, Национальная служба здоровья напоминает, что вызывать "скорую" необходимо при:
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обмороках;
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судорогах;
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внезапных расстройствах дыхания;
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внезапной боли вблизи сердца;
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рвоте кровью и наружному кровотечении;
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острой боли в брюшной полости;
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признакам острых инфекционных заболеваний;
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нарушении речи и слабости, возникших внезапно;
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гипо- и гипергликемических комах;
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острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;
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всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;
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поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);
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повреждениях во время чрезвычайных ситуаций — дорожно-транспортные происшествиях, аварии на производстве, стихийных бедствиях и т.д.;
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отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;
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наружном кровотечении;
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анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;
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нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).
Напомним, ранее TSN.ua объясняли, как правильно позаботиться о своей коже в праздничный период, чтобы избежать обезвоживания и отечности.
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