Во время новогодних праздников медики просят вызывать "скорую" только в экстренных случаях: в каких именно

Во время новогодних праздников медики просят вызывать "скорую" только в экстренных случаях: в каких именно

Медики подчеркивают, что пока они тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем.

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) напомнила, что экстренная медицинская помощь работает круглосуточно, а в новогодние праздники – в особо усиленном режиме. Поэтому вызывать скорую следует только в случае серьезной угрозы жизни или здоровью человека.

Об этом пресс-служба НСЗУ написала в своем Facebook.

"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренки работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. В "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно. Ведь, к сожалению, невзгоды случаются независимо от дат в календаре: можно неудачно поскользнуться и упасть, травмироваться, получить острое отравление или внезапное обострение болезни. Никуда не исчезают и вызовы к людям с подозрением на инсульты и инфаркты", — говорится в сообщении.

Вместе с этим, в НСЗУ отмечают, что в 103 следует звонить только тогда, когда существует серьезная угроза жизни и здоровью.

"Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в нем", — подчеркнули медики.

Так, Национальная служба здоровья напоминает, что вызывать "скорую" необходимо при:

обмороках;

судорогах;

внезапных расстройствах дыхания;

внезапной боли вблизи сердца;

рвоте кровью и наружному кровотечении;

острой боли в брюшной полости;

признакам острых инфекционных заболеваний;

нарушении речи и слабости, возникших внезапно;

гипо- и гипергликемических комах;

острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц;

всех видах травм – ранениях, переломах, вывихах, ожогах, тяжелых ушибах, травмах головы;

поражении электрическим током, молнией, тепловыми ударами, переохлаждением, асфиксией всех видов (утопление, попадание посторонних предметов в дыхательные пути, удушение);

повреждениях во время чрезвычайных ситуаций — дорожно-транспортные происшествиях, аварии на производстве, стихийных бедствиях и т.д.;

отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых;

наружном кровотечении;

анафилактических реакциях, вызванных разными факторами;

нарушениях нормального протекания беременности (преждевременные роды, кровотечение и т.д.).

Напомним, ранее TSN.ua объясняли, как правильно позаботиться о своей коже в праздничный период, чтобы избежать обезвоживания и отечности.

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