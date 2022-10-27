"Во время обороны Киева помогли быстро решить важный вопрос": тренер "Голоса страны" Андрей Мацола получил благодарность от Буданова

Мацола получил благодарность от ГУР МО за помощь в проведении операции по обороне Киева.

Народный тренер "Голоса страны", а также бизнесмен и меценат Андрей Мацола на своей странице в Facebook опубликовал фотографию с начальником Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллом Будановым.

Мацола получил благодарность от ГУР МО за помощь в проведении операции по обороне Киева от российских оккупантов в марте этого года.

Подробно меценат поделился в сообщении: “В марте во время обороны Киева помогли быстро решить один важный и срочный вопрос. Сегодня получил благодарность лично из рук Кирилла Буданова. Честь помогать лучшим. Четко знаем, в чем еще можем сейчас быть полезны для Украины. Украинский патриотический бизнес сейчас работает только ради нашей совместной победы. Продолжение следует. Вместе – победим!”

Напомним, в День защитников и защитниц Украины Андрей Мацола приехал в Запорожскую область — 3 км от линии разграничения. Бригада бойцов, несущих службу на этом отрезке фронта, получили подарок — несколько автомобилей, которые помогут быстрее освободить всю нашу страну от злого враждебного рашистского нашествия.