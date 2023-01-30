Во время обстрела дома в Харькове муж погибшей женщины чудом серьезно не пострадал

Вражеский удар, предварительно ракетой С-300, нанесен по четырехэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.

Трое пострадавших получили лёгкие повреждения.

Об этом в сообщении в социальных сетях проинформировал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

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Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте.

Напомним, что российские военные обстреляли Киевский район Харькова вечером 29 января.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов.

Тем временем в Сети очевидцы публикуют жуткие кадры атаки на город.

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