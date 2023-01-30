Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Во время обстрела дома в Харькове муж погибшей женщины чудом серьезно не пострадал

Во время обстрела дома в Харькове муж погибшей женщины чудом серьезно не пострадал

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
836
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Во время обстрела дома в Харькове муж погибшей женщины чудом серьезно не пострадал

Фото: Фото из социальных сетей

Вражеский удар, предварительно ракетой С-300, нанесен по четырехэтажному жилому дому в Киевском районе Харькова.

Трое пострадавших получили лёгкие повреждения.

Об этом в сообщении в социальных сетях проинформировал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал.

Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте.

Напомним, что российские военные обстреляли Киевский район Харькова вечером 29 января.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, что в Харькове в результате российских обстрелов полностью разрушен поверх одного из подъездов.

Тем временем в Сети очевидцы публикуют жуткие кадры атаки на город.

Читайте также:

Обстрел Харьковщины: под огнем россиян гибнут гражданские

Обстрел Харьковщины: под огнем россиян гибнут гражданские

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
836
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация