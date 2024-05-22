Во время обстрела Харькова пострадал городской транспорт: тяжело ранен водитель троллейбуса (фото)

Пока известно о 10 пострадавших в результате российского удара по Харькову.

В среду, 22 мая, во время российских обстрелов города Харькова был поврежден общественный транспорт. Водитель троллейбуса находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Троллейбус, водитель которого пострадал в результате обстрела, к счастью, был без пассажиров.

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Также обломок прошел через лобовое стекло трамвая. Женщина-водитель в это время вышла из транспорта.

В многоэтажке рядом почти полностью вылетели окна.

“Пока известно о 10 пострадавших в результате обстрела Харькова. 4 человека госпитализированы в больницу”, — сообщил Игорь Терехов.

Напомним, во время удара по Харькову 22 мая под вражескую атаку попал Шевченковский район города. Ранее сообщалось, что ранения получили девять человек.

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