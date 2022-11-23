Во время обстрела Херсонщины погибли два человека, еще 10 получили ранения

Под вражеский огонь попали 4 населенных пункта Бериславского района и 6 – Херсонского. За минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 2 жителя Херсонщины, еще 10 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

"Херсонский район — враг обстрелял Херсон, Белозерку, Степановку, Чернобаевку, Токаревку и Зеленовку, также зафиксировано попадание вражеских снарядов вблизи Музыковки. В результате обстрелов в населенных пунктах повреждена гражданская инфраструктура", — сообщил он.

Также россияне обстреляли Бериславский район. Оккупанты били по Бериславу, Казацкому, Гавриловке, Новоалександровке. Вражескими снарядами уничтожены и повреждены дома местных жителей.

"К сожалению, за минувшие сутки вражеские обстрелы забрали жизни 2 жителей Херсонщины, еще 10 человек получили ранения разных степеней тяжести", — сообщил Янушевич.

Обстрелы освобожденного Херсона

После деоккупации российские войска наносят удары по Херсону и области.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила логику оккупантов, которые обстреливают освобожденный Херсона и юг страны. По ее словам, обстрелы Херсона были прогнозированы. "Наш враг чрезвычайно эмоционален и ведет пропагандистскую войну. Он пытается попасть именно туда, что для нас чрезвычайно ценно. Мы неоднократно наблюдали именно эту закономерность", — сказала она.

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