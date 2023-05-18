Во время обысков не удалось найти около миллиона долларов из взятки Князеву — прокурор

По словам прокурора, деньги передавались Князеву в два этапа: 3 мая было передано 1 млн 350 тысяч долларов и 15 мая – 450 тысяч долларов.

Правоохранители не нашли около миллиона долларов, по данным следствия, переданного экс-председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву как неправомерную выгоду для принятия нужного решения.

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Омельченко в Высшем совете правосудия, передает "Укринформ".

Отвечая на вопрос, какой суммы стражи порядка недосчитались после обысков, Омельченко сказал: "Около миллиона долларов как предмета неправомерной выгоды".

По словам прокурора, деньги передавались Князеву в два этапа: 3 мая было передано 1 млн 350 тысяч долларов и 15 мая – 450 тысяч долларов.

Правоохранители изъяли 450 тысяч долларов у Князева дома, еще 597 тысяч долларов нашли в его рабочем кабинете. Остальные деньги пока выявить не удалось, отметил Омельченко.

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