Во время оккупации Гостомеля удерживал людей в подвале без еды и воды: будут судить россиянина

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении российского военного, нарушившего законы и обычаи войны.
Россияне совершали свои преступления в марте 2022-го во время временной оккупацииГостомель Киевской области. В частности, подозреваемый вместе с другими российскими солдатами незаконно обыскивали здания.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
Военнослужащие страны-агрессорки России выбивали двери, разбивали окна и искали украинских защитников и правоохранителей. Они также проверяли документы и отбирали у гражданских мобильных телефонов.
Кроме того, оккупанты угрожали мирным жителям оружием, заставили их раздеться. Впоследствии людей без пищи и воды удерживали в подвале, избивали прикладами по ребрам и ногам. Россияне, угрожая украинцам оружием, имитировали казнь.
Как сообщалось, через неделю полиция задержала ДРГ и 31 человек, которые могут быть причастны к сотрудничеству с врагом. Вообще с начала войны на территории государства разоблачены 102 ВРГ и задержаны 1669 человек.
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