Во время оккупации Харьковщины оккупанты расстреляли четырех человек в погребе

Погибшие получили шаровые ранения в голову и грудь.

Прокуроры зафиксировали очередное военное преступление российских военных, которое они совершили во время оккупации в Харьковской области. В поселке Купянск-Узловой оккупанты расстреляли четырех мирных жителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Россияне расстреляли людей в середине сентября в погребе домовладения. Среди убитых – 73-летняя владелица дома и соседская семья: 65-летняя женщина, ее внук и невестка. Погибших похоронили родственники и соседи на территории дворов.

Правоохранители и криминалисты обнаружили тела с признаками насильственной смерти. Все погибшие имели шаровые ранения в области грудной клетки и головы. В настоящее время они направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, в погребе полиция обнаружила гильзы от автомата Калашникова.

Как сообщалось, российские оккупанты стерли с лица земли село Каменка Изюмского района Харьковской области. В этом населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома.

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