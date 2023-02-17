Во время оккупации села расстреляли российские военные: под Харьковом нашли убитого мужчину (фото)

На теле убитого местного жителя были обнаружены следы насильственной смерти.

Под Харьковом правоохранители обнаружили тело мужчины, которого российские военные во время оккупации села Циркуны пытали, а затем расстреляли.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 17 февраля 2023 года правоохранители в селе Циркуны на кладбище эксгумировали труп 56-летнего местного жителя.

По предварительным данным, в мае прошлого года мужчина был расстрелян российскими военнослужащими во время оккупации населенного пункта.

При осмотре тела погибшего обнаружены следы насильственной смерти.

Убитый россиянами мужчина на Харьковщине, фото Харьковская областная прокуратура

Для установления причины смерти тело было отправлено на экспертизу.

Напомним, в Харьковской области эксгумировали тела девяти гражданских. Их в прошлом году, 14 апреля, расстреляли российские войска. Погибшие в тот момент находились в эвакуационных автобусах.

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