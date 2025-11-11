Во время операции "Мидас" детективы НАБУ установили руководителя преступной организации: СМИ узнали его личность

НАБУ

Во время операции «Мидас» детективы НАБУ установили руководителя преступной организации Карлсона. Именно он контролировал работу так называемой «прачечной», где отмывались полученные преступным способом средства.

Об этом сообщает «Главком » со ссылкой на НАБУ.

«Из жилья на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах. В разговорах, зафиксированных детективами, он руководит финансовыми потоками, обсуждает бронирование доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания относительно безопасности и выражает осведомленность о возможном внимании НАБУ», — говорится в сообщении.

По данным нардепа Ярослава Железняка, Карлсон — это бизнесмен Тимур Миндич.

Что предшествовало

Ранее НАБУ и САП провели операцию, разоблачившую масштабную коррупцию в энергетике.

В частности, во время обысков у министра юстиции Украины Германа Галущенко и «Энергоатоме» нашли мешки с деньгами. Средства хранились в гривне, долларах и евро.

В ходе операции было проанализировано более 1000 часов аудиозаписей. Часть из них уже была обнародована. На пленках фигурируют «Тенор», «Ракет» и «Карлсон», об их личностях подробнее в материале ТСН.ua.