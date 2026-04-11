Во время перемирия россияне убили украинскую эвакуационную группу на Запорожье

В субботу, 11 апреля, уже после объявленного Кремлем пасхального перемирия российские военные атаковали в Запорожье группу украинских раненых бойцов, которых пытались эвакуировать.

Об этом сообщили обозреватели проекта Deep State

Военное преступление российскими оккупантами было совершено вблизи села Гуляйпольского.

«Несмотря на так называемое „прекращение огня“, враг продолжает то, что и делал. Сегодня около 17:30 вблизи Гуляйпольского, с использованием fpv-дронов к*цапы убили группу наших раненых», — говорится в комментарии к опубликованному видео.

На кадрах, которые публикует Deep State, видно двух раненых украинских бойцов, которых атакуют вражеские дроны. В результате взрывов украинские военные погибли.

«Очередные иллюзии партнеров, что м*скаль хочет мира, должны быть разбиты. Только общей силой, а не подыгрыванием, можно заставить уродов сесть за переговоры», — сделали вывод аналитики проекта.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с момента заявленного россиянами начала «режима тишины» вражеская армия не прекратила боевые действия, нанеся сотни ударов по позициям украинских защитников и мирных населенных пунктах.

По данным украинского военного командования, после 16:00 — времени, когда официально должно было начаться перемирие, — зафиксировано 469 случаев нарушений со стороны оккупантов.

В частности, армия РФ осуществила 22 штурмовые действия, 153 артиллерийских обстрела, а также нанесла 19 ударов дронами-камикадзе типа «Ланцет» и «Молния». Кроме того, украинские защитники получили 275 ударов с помощью FPV-дронов.

Вечером 9 апреля президент РФ Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Хозяин Кремля заявил, что поручил своей армии прекратить огонь с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля 2026 года.

Пасхальное перемирие продлится всего около полутора суток. В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована не только в коротких паузах в боевых действиях, а в реальном и длительном прекращении огня.

Силы обороны Украины получили задание обеспечить соблюдение режима прекращения огня на суше, на море и в воздухе на время празднования Пасхи. В то же время они будут находиться в готовности, чтобы немедленно реагировать на любые провокации и наступательные действия со стороны государства-агрессора.