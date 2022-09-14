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Во время последней воздушной тревоги в Запорожской области прогремели взрывы: стали известны первые детали

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Во время последней воздушной тревоги в Запорожской области прогремели взрывы: стали известны первые детали

Иллюстративное фото / Фото: Associated Press

По словам главы Запорожской ОВА, враг попал двумя ракетами в пригород областного центра.

К счастью, пострадавших предварительно нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет. Именно громкие звуки этих прилетов были недавно слышны в Запорожье", — отметил Старух.

Напомним, вечером 14 сентября в Кривом Роге раздались мощные взрывы. Местные сообщают, что в городе взвился дым. Подтвердил взрывы в городе и глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

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