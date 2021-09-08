Во время пожара в общежитии университета в Умани пострадали шесть студентов

Причину возгорания полицейские пока устанавливается.

Шесть студентов пострадали при пожаре в общежитии Уманского национального университета садоводства.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 8 сентября.

Огонь вспыхнул вечером в одной из комнат. Спасатели эвакуировали около 30 человек — с верхних этажей их пришлось спускать автолестницами.

Четверо студентов отравились угарным газом — они сейчас в больнице. Еще двое получили порезы стеклом, когда пытались выпрыгнуть на улицу через окно на первом этаже. Аварийный выход во время пожара, пишут в соцсетях, был заблокирован. Причину возгорания полицейские пока устанавливается. Жители предполагают — закоротило проводку.

Новости Украины: шесть студентов пострадали при пожаре в общежитии университета в Умани

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