Во время пожара в общежитии университета в Умани пострадали шесть студентов

Причину возгорания полицейские пока устанавливается.
Шесть студентов пострадали при пожаре в общежитии Уманского национального университета садоводства.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 8 сентября.
Огонь вспыхнул вечером в одной из комнат. Спасатели эвакуировали около 30 человек — с верхних этажей их пришлось спускать автолестницами.
Четверо студентов отравились угарным газом — они сейчас в больнице. Еще двое получили порезы стеклом, когда пытались выпрыгнуть на улицу через окно на первом этаже. Аварийный выход во время пожара, пишут в соцсетях, был заблокирован. Причину возгорания полицейские пока устанавливается. Жители предполагают — закоротило проводку.