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Во время пресс-конференции Зеленского журналист из Азербайджана попросил селфи для сына на украинском

Во время пресс-конференции Зеленского журналист из Азербайджана попросил селфи для сына на украинском

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
2501
Время на прочтение
1 мин
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Во время пресс-конференции Зеленского журналист из Азербайджана попросил селфи для сына на украинском

Скриншот с видео

Во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского 24 февраля журналист из Азербайджана задал свой вопрос на украинском языке.

В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Зеленский проводит большую пресс-конференцию. Так, журналист из Азербайджана задал свой вопрос на украинском и сделал селфи с президентом по просьбе своего сына.

Журналист спросил Зеленского о том, как он оценивает помощь Азербайджану в войне против российских окупантов. На это президент ответил коротко: "Если азербайджанский журналист задает вопросы на украинском, он свой выбор между Украиной и Россией сделал. Спасибо за поддержку!"

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Дата публикации
Просмотры
2501
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