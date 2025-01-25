Кидал ли мальчик снежком в начальника полиции: официальный комментарий по поводу инцидента на похоронах в Харькове

В полиции не подтвердили информацию, распространенную в соцсетях.

В Харькове во время церемонии прощания с погибшим полковником полиции Игорем Иванчишиным место проведения траурного мероприятия находилось под усиленной охраной правоохранителей с целью недопущения терактов. Однако, как уверяют правоохранители, никаких серьезных эксцессов не было зарегистрировано.

В соцсетях сообщили, что во время прощания якобы случился странный инцидент с несовершеннолетним.

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"Пока все стояли на улице, маленький мальчик слепил снежок и бросил его в нового начальника полиции Харьковщины. Тот в ответ вызвал следственно-оперативную группу. В итоге ювенальная полиция составила протокол на родителей ребенка за снежок", — пишут в Telegram-канале "Адвокат Права".

В полиции такую информацию опровергают, отметив, что на самом деле недоразумение возникло с группой людей на крыше здания, среди которых был 16-летний подросток.

"В рамках алгоритма по недопущению пребывания посторонних лиц, полиция провела проверку, кто там находится и с какой целью", — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Харьковской области.

Полицейские установили, что четыре человека на крыше, среди которых был несовершеннолетний, занимались ремонтными работами. С ними была проведена беседа, но этот случай не стал основанием для внесения сведения о происшествии в ЕРДР.

Напомним, в результате российских ракетных обстрелов Харькова скончался полковник полиции Игорь Иванчишин, который получил тяжелое ранение

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