Во время псевдовыборов в Крыму мужчинам могут раздавать повестки — СМИ

После объявления новой волны мобилизации в РФ оккупационные власти передают данные мужчин из Крыма в военкоматы.

В Крыму во время уточнения списков для голосования на псевдовыборах данные мужчин передают местным военкоматам.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"Есть информация от одного из членов избирательной комиссии в Симферополе, что в процессе уточнения списков для голосования (в конце недели) данные также передаются в военкоматы", — говорится в сообщении.

Среди местного населения Крыма ходят слухи, что во время псевдоголосования, которое готовит оккупационная власть, прямо на избирательных участках мужчинам призывного возраста могут вручать повестки на войну в Украину.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщили, что российские захватчики накануне так называемых "выборов" на оккупированных территориях Украины получили указание ускорить исполнение постановления о так называемом "военном учете" местного населения. Так что во время организованных захватчиками так называемых "выборов" будут уточнять данные мужчин, которых можно мобилизовать на войну против Украины.

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