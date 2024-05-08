Во время ракетного обстрела враг попал в объекты гражданской инфраструктуры в ряде областей

Российские захватчики во время массированного ракетного обстрела попали в объекты инфраструктуры в Киевской и Полтавской, Винницкой и Запорожской областях.

Также читайте Россия осуществила массированный ракетный обстрел Украины: куда целились оккупанты

Об этом сообщили руководители ОВА и городской голова Броваров Игорь Сапожко.

Сапожко заявил, что произошло возгорание объекта гражданской инфраструктуры в одном из населенных пунктов Броварского района.

В свою очередь глава Полтавской ОВА Филипп Пронин заявил, что на Полтавщине было попадание в объект энергетической инфраструктуры.

"Несмотря на удачную работу наших защитников, к сожалению, имеем попадание в объект энергетической инфраструктуры в Полтавском районе. После удара вражеского БПЛА возник пожар. По предварительной информации обошлось без пострадавших", — сообщил Пронин.

Начальник Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что в Винницкой области есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

Кроме того, глава Запорожской ОВА Иван Федоров заявил, что во время ракетной атаки враг попал в объекты критической и гражданской инфраструктуры. Предварительно пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовятся к следующему массированному обстрелу по Украине, в частности – по ее энергетике.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики ударили пятью ракетами по Славянской ТЭС.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.