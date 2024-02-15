Во время ракетной атаки на Харьковщину один человек погиб - СМИ

По меньшей мере, один человек погиб в результате ракетного удара по Чугуеву, который произошел около полуночи.

Об этом информирует Общественное со ссылкой мэра города Галину Минаеву.

Она заявила, что российские захватчики во время ракетной атаки попали в жилой дом.

Отметим, что Воздушные силы объявили о ракетной опасности в Харьковской области в 00:05, которая закончилась в 00:30.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове судят известного спортсмена из-за корректировки ракетных ударов РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Олег Жданов предупредил, когда Россия может нанести массированный ракетный удар.

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