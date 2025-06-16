Обмен телами / © Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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Россия передает Украине тела погибших в ужасном состоянии, намеренно усложняя процесс идентификации. Во время последних репатриаций вместе с украинскими были и тела российских военных — это может быть частью информационного давления.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram.

«После каждой репатриации начинается кропотливая работа: вскрытие, тщательный осмотр следователем, проведение ДНК-экспертиз, проверка каждой детали. Этот процесс и так сложный и длительный. А Россия еще и намеренно усложняет нам процесс идентификации. Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел — в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации», — рассказал он.

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В Министерстве внутренних дел Украины рассказали о настоящем масштабе вызовов, с которыми сталкиваются во время репатриации. Каждая операция по возвращению тел сопровождается кропотливой работой — вскрытием, следственными осмотрами, ДНК-экспертизами и проверкой каждой мелочи. Впрочем, по словам ведомства, Россия системно препятствует процессу идентификации.

«Тела возвращаются в крайне изуродованном состоянии, части тел — в разных мешках. Есть случаи, когда останки одного человека возвращают даже во время разных этапов репатриации», — сообщили в МВД.

По его словам, более того, во время последних передач тел Россия включила в состав партий и тела своих погибших военных — смешанные с украинскими. В МВД предполагают, что это может быть либо намеренная попытка увеличить количество тел и перегрузить украинских экспертов, либо проявление традиционного равнодушия российских властей к собственным солдатам.

Он отметил, что несмотря на все, украинские специалисты проводят все необходимые экспертизы — тщательно, неоднократно и с полным соблюдением процедур. Лаборатории оснащены, специалисты подготовлены, но главным вызовом остается время.

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В министерстве подчеркнули, что это не статистика — это люди. И каждый из них заслуживает идентификации, возвращения домой и достойного отношения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину 16 июня вернули еще 1245 тел погибших. Таким образом, репатриационная часть Стамбульских договоренностей завершена.

Кроме того, Служба внешней разведки Украины предупредила, что на следующей неделе Россия планирует кульминацию кампании по дискредитации государства в контексте продолжающихся обменов.