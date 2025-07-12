Во время рейда ТЦК на Прикарпатье мужчина угрожал полицейскому топором — что известно

В Ивано-Франковской области расследуют угрозы полицейскому топором во время рейда ТЦК / © Полиция Киевской области

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В Ивано-Франковской области произошло чрезвычайное событие: в Калушском районе мужчина во время совместного рейда полиции и территориального центра комплектования (ТЦК) угрожал полицейскому топору. Инцидент произошел во время проверки документов у местного жителя, у которого были проблемы с законом в прошлом и нарушил правила военного учета.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области.

Конфликт между местными жителями и правоохранителями произошел в селе Завадка Калушского района.

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«При проверке документов у 56-летнего местного жителя, который, как выяснилось, ранее был судим за наркопреступления и нарушал правила военного учета, к месту происшествия подошел его односельчанин. Мужчина держал в руках топор и начал угрожать одному из стражей порядка физической расправой», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские действовали оперативно: они быстро изъяли у агрессивного мужчины топор и «локализовали ситуацию», что позволило избежать травм и ранений.

«По этому факту следователи Калушского районного отдела полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа», - отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику. Следствие продолжается.

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Напомним, в Ивано-Франковске жестоко избили военного : били палками, залили глаза газом. Потерпевший получил многочисленные повреждения: ожоги глаз, ссадины на теле.