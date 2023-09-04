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Во время Рош ха-Шана в Умани введут запрет на некоторые товары

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Во время Рош ха-Шана в Умани введут запрет на некоторые товары

В Умани во время празднования Рош ха-Шана введут запреты на некоторые товары

В микрорайоне Умани, где будут проживать паломники-хасиды на Рош ха-Шана, будут введены несколько ограничений.

В Умани во время празднования Рош ха-Шана — начала нового года для всех исповедующих иудаизм запретят продавать алкоголь и веществ, производимых на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств) .

О других товарах, подпадающих под запрет, сообщили в Уманском городском совете, о чем идет речь на странице Facebook.

В частности, в период с 9 по 22 сентября запретят:

  • продажа алкогольных напитков,
  • вещества, производимые на спиртовой основе (кроме лекарственных средств, разрешенных к применению и включенных в Государственный реестр лекарственных средств и дезинфекционных средств);
  • запретят продажу и использование пиротехнических средств, в частности салютов, фейерверков, других взрывчатых веществ, создающих шумовой эффект;
  • продажа пневматического оружия и игрушек, имитирующих оружие.

В ведомстве отмечают, что ограничения вводятся для безопасного празднования Рош ха-Шана в условиях военного положения.

Напомним, ранее речь шла о том, что для граждан Израиля возможно отменят безвиз с Украиной, а представителю этой страны запретят присутствие на дипломатических встречах министров обороны в формате Рамштайн.

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Дата публикации
Просмотры
95
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