Во время российского обстрела Луцка людей не впустили в собор - подробности

Собор УПЦ МП / © Facebook

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Во время мощного обстрела Луцка ночью 9 июля людей с животными не пустили в укрытие в соборе УПЦ МП. Речь о Соборе всех святых земли Волынской, который отказал в приюте во время тревоги.

Об этом сообщила волынянка Ирина Хаслам и пресс-секретарь Волынской епархии Виктор Анипко.

Хаслам рассказала, что во время обстрела Россией Луцка десятки людей с котами и собаками стояли под дверью собора УПЦ МП, но им не позволили спрятаться в укрытии. Люди остались на лестнице — под сиренами, под открытым небом.

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«Казалось бы, храм должен быть тем местом, где двери открыты для всех в трудную минуту. Но на входе нас встретил охранник с запрещающей надписью: „С животными не заходить“», — рассказала она.

В Волынской епархии подтвердили, что верующих с животными действительно не впускали в укрытие. Пресс-секретарь епархии протоиерей Виктор Анипко объяснил, что это противоречит церковным канонам. По его словам, людям предлагали оставить животных у входа и спуститься в укрытие самостоятельно.

Зато настоятель храма Владимир Яцишин заявил, что информация о запрете является фейком. По его словам, речь шла о запрете заходить с животными именно в помещение храма, а не в укрытие — туда, мол, пускали всех желающих.

Один из местных жителей в комментариях вспомнил, что еще в начале полномасштабного вторжения к храму также были претензии — в частности из-за того, что укрытия были закрыты. Протоиерей Анипко объяснил это тем, что тогда в подвальном помещении шел ремонт, и оно не было пригодно для пребывания людей.

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«На тот момент в укрытии не было ни воды, ни скамеек — никаких условий для пребывания местных жителей. Такая ситуация продолжалась около месяца, но мы провели водоснабжение, сделали туалеты и все стало нормально», — сказал он.

Собор Всех святых земли Волынской строят в Луцке уже почти два десятилетия. Храм возводят в честь тысячелетия Волынской епархии УПЦ Московского патриархата.

Напомним, в ночь на 9 июля Луцк подвергся массированной атаке: город обстреляли около 50 дронов типа «Шахед», а также четыре ракеты «Кинжал» и одна крылатая ракета. В результате удара зафиксированы повреждения, однако обошлось без жертв и раненых.