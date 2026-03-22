Во время российской атаки погибла юная проводница поезда: что известно

Погибла проводница Илона Вовк

Во время воздушной атаки российской террористической армии в ночь на 22 марта на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница пассажирского поезда Илона Вовк. Молодая девушка только недавно закончила стажировку в Германии и вернулась на работу в Украину.

О молодой работнице и обстоятельствах ее гибели рассказал на своей странице в Facebook председатель правления «Укрзализныци» Александр Перцовский.

Гибель Илоны Вовк он назвал чрезвычайно болезненной потерей для железнодорожной семьи.

«19-летняя девочка только начинала свой путь проводницы. Очень мечтала стать железнодорожницей, гордилась тем, что прошла стажировку и начинала первые полноценные поездки», — отметил руководитель «Укрзализныци».

Перцовский отметил, что после иностранной стажировки Илона хотела работать именно в Украине, в «Укрзализныце».

«Мы же очень радовались, что несмотря на все сложности профессии, постоянные угрозы — к нам приобщаются такие энергичные и самоотверженные молодые специалисты», — написал он.

Гибель проводницы Илоны Вовк — подробности

Глава «Укрзализныци» также рассказал о трагических обстоятельствах гибели Илоны Вовк.

Он отметил, что вражеские удары по подвижному составу заставляют эвакуировать пассажиров, чтобы не оставлять их в ловушке, вспомнив, что той же ночью заблаговременная эвакуация на Приднепровской железной дороге спасла и бригаду, и пассажиров, когда БПЛА попал в локомотив.

«На Одесской железной дороге роковые обстоятельства привели к тому, что встречный поезд смертельно травмировал Илону, которая как раз проводила эвакуацию. Расследование продолжается, как и почему имеющиеся алгоритмы безопасности не предотвратили эту опасность, как одни обстоятельства наложились на другие. Очень важна каждая деталь, чтобы продолжать работать в тех чрезвычайных условиях, в которых ездят сегодня наши бригады», — написал Александр Перцовский.

При этом он отметил, что Илона действовала смело и в момент трагедии как раз направлялась на помощь пассажирам.

«Говорят, что железнодорожные правила безопасности написаны кровью. К сожалению, мы ежедневно проживаем написание правил работы железной дороги во время войны, которые все время должны менять и адаптировать. Кровь, которой они пишутся, не абстрактная — это имена, улыбки, мечты, планы, которые мы теряем навсегда. Очень болезненная цена за то, чтобы продолжать движение», — подытожил руководитель «Укрзализныци», добавив, что юная проводница Илона навсегда останется в памяти коллег.

Напомним, с начала марта наблюдается новая волна усиленных ударов российской армии по железнодорожной инфраструктуре Украины, что заставляет вводить дополнительные меры для защиты пассажиров и работников железной дороги. Новые правила перевозок предусматривают возможность экстренной остановки поездов как непосредственно на станциях, так и на перегонах между ними.