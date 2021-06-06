Во время рыбалки задела электросеть: в Полтавской области в реанимацию попала 8-летняя девочка

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Полтавской области из-за поражения током в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку.

Об этом сообщили в ГСЧС в Полтавской области.

8-летняя девочка в г. Глобино 5 июня в 12:30 была на рыбалке. Забрасывая рыболовный спиннинг, девочка задела линию электропередач. У нее диагностировали поражения электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени.

Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в г. Кременчуг. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

Напомним, на Полтавщине 16-летняя девушка умерла после изнасилования и отдыха в компании.

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