Во время рыбалки задела электросеть: в Полтавской области в реанимацию попала 8-летняя девочка

Ребенок находится в тяжелом состоянии.
В Полтавской области из-за поражения током в реанимацию госпитализировали 8-летнюю девочку.
Об этом сообщили в ГСЧС в Полтавской области.
8-летняя девочка в г. Глобино 5 июня в 12:30 была на рыбалке. Забрасывая рыболовный спиннинг, девочка задела линию электропередач. У нее диагностировали поражения электротоком, ожоги обеих ладоней и левой голени.
Пострадавшую госпитализировали в реанимацию детской больницы в г. Кременчуг. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
Напомним, на Полтавщине 16-летняя девушка умерла после изнасилования и отдыха в компании.