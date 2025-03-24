Во время сбора данных прикрывалась собственным сыном: СБУ задержала предательницу в Одессе

Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ в Одессе. Она готовила координаты для новых ракетно-дроновых ударов РФ по городу.

Об этом сообщили в СБУ.

"Фигурантка должна была скорректировать воздушную атаку по местам базирования морской пехоты ВСУ. Также оккупанты надеялись получить координаты временного пребывания украинских пограничников и полицейских, выполняющих задачи на южном фронте. Корректировкой занималась 39-летняя местная безработная, которая ждала оккупацию Одессы. Об этом она писала в комментариях под прокремлевскими публикациями в Телеграм-каналах", – говорится в сообщении.

Там она попала во внимание ФСБ и после дистанционной вербовки приступила к сбору геолокаций Сил обороны.

"Для конспирации агент выходила якобы на прогулку со своим 6-летним сыном и в это время фотографировала здания потенциальных целей и обозначала их координаты на картах", — добавили в ведомстве.

Оккупанты обещали своей приспешнице "эвакуацию" в Россию через третьи страны с последующим трудоустройством на территории страны-агрессорки.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Тернополе агенты РФ шантажировали школьницу ее нюдсами, чтобы та совершила теракт. Больше об этом читайте в новости.