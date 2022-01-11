Во время секса перерезал горло, а потом изнасиловал еще и мертвой: подробности убийства девушки на Днепропетровщине

Во время секса перерезал горло, а потом изнасиловал еще и мертвой: подробности убийства девушки на Днепропетровщине

Мужчина заявил, что начал резать девушку из-за "дури".

В Днепропетровской области мужчина во время интима жестоко зарезал 29-летнюю девушку. После смерти он еще изнасиловал жертву.

Об этом сообщает издание dnipro.tv.

Девушку изнасиловали и убили

Трагедия произошла в городе Апостолово Днепропетровской области. Там на Привокзальной площади нашли тело девушки. Покойная была полураздетой. Следствие установило, что перед смертью девушку изнасиловали, а затем убили 12 ударами ножом.

Подозреваемый заявил, что во время секса стал резать девушку

Правоохранители задержали подозреваемого. Это 29-летний мужчина, с которым жертва познакомилась в кафе накануне. В содеянном он признался и заявил, что начал убивать девушку еще во время секса. Он перерезал ее горло и ударил ножом в живот и спину.

"Мы пошли за магазины. Там мы занимались сексом. Потом я с глупости взял нож и начал ее резать", – сказал подозреваемый Николай.

По данным издания, когда женщина умерла, подозреваемый изнасиловал ее во второй раз. Затем он сжег верхнюю одежду покойной и скрылся.

Фото: dnipro.tv.

Мужчина уже задержан, ему назначат психиатрическую экспертизу

Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что мужчине назначат много экспертиз.

"В рамках уголовного производства будет назначено множество экспертиз, в том числе экспертиза психического состояния задержанного", — сказала Анна Старчевская.

В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 УК Украины.

Напомним:

В Апостоловом Днепропетровской области мужчина напал на свою новую знакомую – изнасиловал, убил, а тело пытался сжечь.

Читайте также: