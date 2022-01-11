Во время секса перерезал горло, а потом изнасиловал еще и мертвой: подробности убийства девушки на Днепропетровщине

Мужчина заявил, что начал резать девушку из-за "дури".
В Днепропетровской области мужчина во время интима жестоко зарезал 29-летнюю девушку. После смерти он еще изнасиловал жертву.
Об этом сообщает издание dnipro.tv.
Девушку изнасиловали и убили
Трагедия произошла в городе Апостолово Днепропетровской области. Там на Привокзальной площади нашли тело девушки. Покойная была полураздетой. Следствие установило, что перед смертью девушку изнасиловали, а затем убили 12 ударами ножом.
Подозреваемый заявил, что во время секса стал резать девушку
Правоохранители задержали подозреваемого. Это 29-летний мужчина, с которым жертва познакомилась в кафе накануне. В содеянном он признался и заявил, что начал убивать девушку еще во время секса. Он перерезал ее горло и ударил ножом в живот и спину.
"Мы пошли за магазины. Там мы занимались сексом. Потом я с глупости взял нож и начал ее резать", – сказал подозреваемый Николай.
По данным издания, когда женщина умерла, подозреваемый изнасиловал ее во второй раз. Затем он сжег верхнюю одежду покойной и скрылся.
Мужчина уже задержан, ему назначат психиатрическую экспертизу
Пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская сообщила, что мужчине назначат много экспертиз.
"В рамках уголовного производства будет назначено множество экспертиз, в том числе экспертиза психического состояния задержанного", — сказала Анна Старчевская.
В прокуратуре Днепропетровской области сообщили, что подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей. Ему инкриминируют ч.1 ст.115 УК Украины.
Напомним:
- В Апостоловом Днепропетровской области мужчина напал на свою новую знакомую – изнасиловал, убил, а тело пытался сжечь.
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