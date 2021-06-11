Во время ссоры ударила черпаком по голове: в Хмельницкой области брат убил молотком сестру и ее мужа

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы.

В с. Серединки Шепетовского района Хмельницкой области 51-летний брат расправился с 58-летней женщиной и ее мужем. Трагедия произошла из-за семейной ссоры.

Об этом сообщает Апелляционный суд Хмельницкой области.

Известно, что между братом и сестрой произошел конфликт, тогда потерпевшая ударила мужчину черпаком по голове. За это брат толкнул ее и начал избивать. Когда женщина продолжала нецензурно выражаться, ее брат взял молоток и ударил им потерпевшую. Далее он занес женщину в комнату, где спал ее муж и положил рядом. Когда мужчина проснулся, то чтобы не было свидетелей, брат покойной убил молотком и его. После совершенного осужден скрывался.

Тревогу забила дочь супругов, которая не смогла дозвониться до родителей. Она попросила соседей проверить, все ли хорошо. Тогда и нашли мужчину и женщину, которые были уже мертвыми.

Подозреваемый свою вину в судьи признал. Он рассказал, что вернулся в родное село из Запорожья, однако в его родительском доме жили другие люди. Мужчина по просьбе родные поселился в доме сестры. Там между родными часто возникали конфликты, поскольку по словам осужденного, его сестра злоупотребляла алкоголем и в день трагедии требовала, чтобы тот купил ей пива, а из-за отказа, начала агрессивно вести себя.

Дочь убитых требовала от суда наказать дядю, присудив ему пожизненное лишение свободы. Однако судья оставил приговор суда первой инстанции без изменений. Подозреваемого приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, соседи рассказали о семье, которую убил в Киеве 16-летний подросток.

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