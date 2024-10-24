Во время Ставки Зеленский дал поручения, которые должны быть исполнены до начала зимы – о чем идет речь

Докладывали чиновники Минэнерго, а также Воздушные силы.
Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку 24 октября, в ходе которой подробно обсудил с чиновниками подготовку к отопительному сезону с точки зрения безопасности, возобновления и работы с партнерами.
Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении после заседания.
По словам президента, особое внимание во время Ставки уделили вопросу подготовки пограничных и прифронтовых общин.
"Обсудили также долгосрочные энергетические решения, которые придадут Украине больше устойчивости", – добавил он.
Президент сообщил, что дал четкие поручения, которые должны быть исполнены до начала зимы.
"Были доклады Минобороны и военных по комплектации бригад, подготовки. Был отчет о строительстве фортификаций. Есть направления, которые должны быть усилены. По итогам сегодняшнего заседания поручил членам Ставки подготовить определенные части нашего внутреннего Плана усиления Украины", – сказал Зеленский.
Он добавил и о шагах Украины, которые обеспечат нашему государству внутренние результаты. Речь идет о фронте, ОПК, экономике и финансах, информационной сфере.
Напомним, на днях прошла энергетическая Ставка. По ее итогам, президент Зеленский рассказал о подготовке к зиме.
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