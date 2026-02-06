Во время тревоги РФ запустила ракеты: один из городов находится под массированным ударом

Взрыв / © Associated Press

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 6 февраля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета истребителей МиГ. Известно о пусках ракет. В частности, скоростной цели. Под массированной атакой находится Кропивницкий.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и воздушные силы ВСУ.

В 08:55 по всей стране раздались сирены. Через несколько минут военные предупредили о скоростной воздушной цели, которая летела в направлении Кропивницкого. Около 9:20 стало известно о новых запусках таких воздушных целей.

Реклама

Кроме того, по данным военных, в направлении города запустили и другие ракеты. По данным мониторинговых каналов, речь идет о крылатых ракетах. Кроме того, на областной центр улетают и БпЛА.

Взрывы в Кропивницком

Заметим, в Кропивницком районе с 02:55 объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Впоследствии стало известно о группе беспилотников в направлении Кропивницкого.

Первые взрывы, связанные с атакой дронов, произошли на рассвете — около 04:30, и время от времени раздавались все утро.

Впоследствии, около 09:00, ПС предупредили о ракетах в направлении Кропивницкого. Стало громко из-за ударов ракетами. По состоянию на 09:15 произошла серия взрывов — город под массированным ударом РФ.

Реклама

Как сообщалось, в 8:53 в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Военные сообщили о пусках скоростных целей. Мониторинги писали о «Кинжалах».

Ночью 6 февраля РФ также атаковала Украину. В частности, в городе Вольнянск Запорожской области погибли супруги. В результате попадания был разрушен частный жилой дом.