Временный командующий 8-й армией оккупантов

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В понедельник, 30 июня, во временно оккупированном Донецке прогремели взрывы, в том числе и в районе расположения штаба 8-й гвардейской армии РФ. По предварительным данным, в результате был ликвидирован временно исполняющий обязанности командующего армией — полковник Руслан Горячкин.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

Украинский военный обозреватель Анатолий Штефан («Штирлиц») также сообщил о ликвидации полковника, впрочем, уточнил, что информация еще нуждается в подтверждении.

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Официальных заявлений Генерального штаба ВСУ пока нет, однако украинские источники ранее сообщали о точечной атаке по штабу 8-й армии РФ.

Взрывы в Донецке 30 июня

Ранее глава ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что во временно оккупированном Донецке произошла прицельная атака по российским военным. Также он сообщил, что в Луганске 1 июля под удар дронов попала логистика россиян.

Стоит отметить, что утром 1 июля украинские дроны преодолели более 1300 километров, чтобы атаковать завод в Ижевске РФ.