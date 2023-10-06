Во время удара по селу в Харьковской области погибла жена и сын военного, которого перезахоронили

В селе Гроза в Купянском районе Харьковщины в результате ракетного удара российских террористов погибли жена и сын военного, которого перезахоронили и проводили поминки.

Об этом заявил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, сообщает " Интерфакс-Украина ".

"Поминки были из-за перезахоронения погибшего украинского военного. До этого он был похоронен в Днепре, а родственники хотели провести перезахоронение в деревне, откуда он родом. Захоронение организовывала семья погибшего военного, а именно сын и жена. Сын перезахороненного тоже был военным. Сын вместе с своей женой и матерью были в кафе и погибли в результате попадания ракеты", — сказал Чубенко.

Как сообщалось, около 13:25 5 октября оккупанты нанесли ракетный удар, предположительно Искандером-М, по кафе-магазину в с.Гроза Купянского района Харьковской области. В результате 51 человек погиб, 6 госпитализированы с ранениями.

Как сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в области – начальник следственного управления Сергей Болвинов, по состоянию на вечер 5 октября удалось узнать 35 погибших. Для идентификации остальных потребуется ДНК-экспертиза.

Он также отметил, что удар был нанесен прицельно, и сообщил, что следователи и оперативники ищут наводчиков.

Напомним, ранее сообщалось, что удар по селу Гроза стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала войны.

Кроме того, мы ранее информировали, что в помещении, куда ударили россияне, находились около 60 человек.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.