Во время удара по вокзалу в Днепре погибли 5 железнодорожников: что о них известно

Удар России по вокзалу Днепра: 15 погибших и много тяжелораненых / © Владимир Зеленский

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Российский удар дроном по железнодорожному вокзалу в Днепре 29 октября унес жизни пяти работников «Укрзализныци».

Об этом сообщили в благотворительном проекте «Железная семья».

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Что известно о погибших из-за атаки на электропоезд «Днепр — Запорожье»

38-летний Евгений Кривко был специалистом 1 категории.

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«Во время эвакуации Евгений помогал пассажирам. В момент опасности, когда люди нуждались в поддержке и помощи, он оставался рядом с ними и выполнял свою работу. Его служение людям приобрело особое, трагическое значение: человек, призванный помогать другим, сам стал жертвой вражеского удара», — рассказали в «Железной семье».

У него осталась жена и два сына — 9-летний Илья и 3-летний Даниил.

Виктория Носикова. Женщина работала проводницей пассажирского поезда, готовившегося к отправке рядом с пригородным электропоездом. Она получила ранения, когда направлялась к укрытию.

Женщина родом из Донбасса, работала на железной дороге более 20 лет. Виктория запомнилась как ответственная, дисциплинированная и добросовестная работница, которая всегда заботилась о комфорте пассажиров.

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Также атака унесла жизни проводницы Екатерины Борисовой. Женщина попала под атаку, когда направлялась к укрытию.

Екатерина родом из Кировоградщины, в течение 24 лет работала проводником в поездах местного сообщения.

В 2015 году проводница получила памятные часы от главы железной дороги, а в этом году получила почетную благодарность от Акционерного общества «Укрзализныця».

На месте удара также погибла 32-летняя Яна Шпакова — администратор детского пространства вокзала в Днепре. Женщина работала на железной дороге в течение 13 лет и стала частью семьи «Укрзализныци».

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Свою карьеру Яна начала с продажи ж/д билетов. Но впоследствии координировала работу детского пространства, где уделяла внимание младшим пассажирам.

У Яны осталась 15-летняя дочь Мирослава, которую женщина воспитывала самостоятельно.

Также погиб 48-летний Руслан Диль из Синельниково. Мужчина работал на железной дороге почти 30 лет после того, как окончил Днепропетровское профессионально-техническое училище.

За это время Руслан вырос из помощника машиниста электровоза в машинист электровоза. В день атаки железнодорожник был в отпуске и возвращался домой на поезде из Жмеринки до станции «Днепр», где планировал сесть на электропоезд в направлении Запорожья.

У мужчины остались двое детей (сын Ростислав и дочь Полина), а также мать и сестра.

Удар России по вокзалу Днепра — что известно

В результате удара России реактивным дроном по железнодорожной платформе и электропоезду на вокзале Днепра 15 человек погибли, еще 13 ранены. Среди раненых 11-летний мальчик.

По данным «Укрзализныци», удар был нанесен реактивным беспилотником по железнодорожному вокзалу в Днепре. Он попал в одну из платформ, где в это время стоял электропоезд № 866 Днепр — Запорожье.

«Несмотря на объявленную повышенную опасность, на платформе находились люди», — сообщили в «Укрзализныце».

«Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне атаковали дроном перрон, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, по состоянию на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы привлечены на месте», — написал президент Владимир Зеленский.

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