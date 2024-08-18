Во время урагана на Львовщине дерево упало на вагон поезда — "Укрзализныця" сообщила о пострадавших

На Львовщине, в Стрыйском районе, ураган сломал дерево, и оно упало на вагон пригородного поезда 6424 Стрый-Ивано-Франковск. Есть травмированные пассажиры и железнодорожники.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" 18 августа.

Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, уверяют в "Укрзализныце".

По состоянию на сегодняшний день четырех пассажиров с резаными травмами унесла скорая, их жизнь в безопасности.

"Поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой 1 час. 42 мин., а пассажиры пересажены из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки", — рассказали в "УЗ".

Несмотря на опасные погодные условия, поезда "Укрзализныци" продолжают движение несмотря на непогоду.

Ранее в Польше поезд SKPL 768Л Варшава-Рава-Русская столкнулся с диким животным, что привело к задержке рейсов.

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